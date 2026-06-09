Kaya intenta impedir la boda de Zerrin y Demir, pero descubre el chantaje que los une: "Sahin depende de esto"

Desesperado y fuera de sí, Kaya ha entrado gritando mientras los hombres de Demir intentaban frenarlo y la madre de la novia exigía a gritos que se lo llevaran. A pesar de los esfuerzos del joven por rescatarla, Zerrin le ha suplicado que parara el escándalo, justo en el momento en el que Cihan ha llegado al lugar para contener a Kaya antes de que cometiera una locura: "Ya está bien, Kaya. Tranquilízate, vale".

El joven seguía completamente desbocado, gritando que no pensaba marcharse de allí sin ella. Cihan, intentando mantener la cordura, ha logrado calmarlo un poco y ha pedido a los guardias que dejasen espacio para ver si la novia quería darle una explicación. Kaya se ha acercado para rogarle que bajase: "Zerrin, baja un momento. Ven aquí a hablar un momento".

Al ver que su hija dudaba, Fidan se ha puesto nerviosa y le ha recordado que no podía echarlo todo a perder: "¿A dónde vas, hija? ¿Y tu hermano? ¡Piensa en tu hermano!". Ha sido entonces cuando Zerrin, con el corazón roto, se ha girado hacia Kaya para confesarle la verdad de su sacrificio: "Si no me caso ahora mismo con Demir, mi hermano no saldrá de la cárcel". La joven le ha pedido llorando que se marchara de allí: "Puedes irte, Kaya".

Completamente descolocado, el joven ha visto cómo la situación daba un vuelco. No entendía qué pintaba su primo en mitad de su historia de amor: "¿Qué tiene que ver Sahin aquí? Dime qué es lo que pasa". En ese momento, Nare ha intervenido para contar el chantaje: Demir tiene en su poder un vídeo del disparo: "Si se casa, lo mandará como prueba. Su libertad depende de esto".

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