Bahar y Evren se dan una segunda oportunidad: su amor vuelve a renacer en secreto

El hospital se ha convertido en el refugio de Bahar y Evren. Después de la muerte de Timur, han decidido darse otra oportunidad, aunque ahora viven su amor a escondidas.

Tras salir de la operación, Evren no ha podido contenerse y la ha buscado en los vestuarios para robarle un beso. Bahar se ha puesto nerviosa al instante, temiendo que alguien los vea. Le ha confesado que no soporta fingir en público, que le cuesta llamarlo “doctor” o “compañero” como si nada pasara entre ellos.

Lo que realmente la atormenta son sus hijos. Aunque Timur ya no formaba parte de su vida, su muerte ha dejado un vacío enorme en casa. Bahar teme hacerles daño si descubren que ha vuelto a enamorarse y siente que no tiene derecho a ser feliz mientras ellos siguen sufriendo.

Evren la ha escuchado en silencio, comprendiendo su dolor. Entre el miedo y la culpa, los dos se han prometido mantener su relación en secreto, aunque son conscientes de que esconder un amor tan fuerte no será fácil por mucho tiempo.