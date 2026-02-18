Antena3
“Eres valiosa”: el mensaje de Bahar para todas las mujeres que se han olvidado de sí mismas

Bahar nos ha regalado una de sus reflexiones más sinceras y emocionantes. Después de mucho tiempo viviendo para los demás, se ha mirado al espejo para recordarse quién es y qué es lo que de verdad importa en esta vida.

“La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos”, ha confesado Bahar al darse cuenta de que su juventud ya queda lejos. Durante mucho tiempo, pensó que sus sueños se habían perdido para siempre, pero algo en su interior ha despertado. Se ha recordado a sí misma que es valiosa y ha tomado una decisión radical: dejar de vivir para los demás y empezar a vivir para ella. “Se acabó lo de olvidarte de ti misma”, se ha dicho con cariño.

Aunque ha logrado cumplir su sueño de ser la doctora Bahar, ella tiene los pies en la tierra y sabe que la vida no es un cuento de hadas. Alcanzar una meta no significa que los problemas desaparezcan; la vida sigue con sus dificultades y ser feliz no es nada sencillo. Sin duda, es un camino lleno de piedras, pero ella ya no tiene miedo a tropezar.

Para Bahar, la clave no está solo en los grandes objetivos, sino en el día a día. Ha aprendido que son las pequeñas decisiones que tomamos cada mañana las que de verdad dicen quiénes somos. Al final, no se trata de llegar a la meta, sino de disfrutar del camino y de la persona en la que te conviertes mientras lo recorres.

Con esta madurez, empieza a escribir un capítulo donde ella, por fin, es la protagonista de su propia historia. Sin lugar a dudas, es su grito de libertad para todas las mujeres que, como ella, un día se olvidaron de sí mismas.

La médica ha descubierto que el doctor pudo no haberse ido nunca de Turquía gracias a verlo en el móvil de una mujer que está a punto de operarse.

La madre de Parla sabe que su vida sigue estando en peligro y se siente más tranquila si Bahar gestiona su patrimonio.

