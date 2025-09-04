Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sobre sus personajes

"Lo vas a tener que pagar en esta vida": los actores de Las hijas de la criada nos regalan un pequeño adelanto de la serie

Los protagonistas de la nueva ficción que llegará en noviembre a atresplayer nos dan algunas claves sobre sus personajes en el FesTVal de Vitoria.

"Lo vas a tener que pagar en esta vida": los actores de Las hijas de la criada nos regalan un pequeño adelanto de la serie

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Las hijas de la criada, la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y ganadora del Premio Planeta 2023, llegará en el mes de noviembre a atresplayer y se verá posteriormente en el prime time de Antena 3.

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi no han querido perderse la presentación de la serie en el FesTVal y hemos aprovechado para charlar un rato con ellos y preguntarles cómo están viviendo estas semanas de espera.

"Estamos muy emocionados. Ya rodándola teníamos esa sensación de que estábamos haciendo algo importante", nos confesaba Alain Hernández después de visionar las primeras imágenes en exclusiva de la serie.

Las hijas de la criada

Los cinco protagonistas se han mostrado muy emocionados ante el inminente estreno y, para ofrecerles a los espectadores un pequeño spoiler, les hemos pedido a cada uno de ellos que compartiese con nosotros una frase que diga su personaje en la serie, fuera de contexto.

Sin duda, la de Carlota Baró, nos ha dejado con muchas ganas de ver el primer episodio: "Lo vas a tener que pagar en esta vida, no en la otra". ¡Descubre todo lo que nos han contado los protagonistas en el vídeo de arriba!

¿De qué trata Las hijas de la criada?

Con Las hijas de la criada viajaremos a la Galicia de principios del siglo XX. En1900, en el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todo su entorno, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Rencor, pasiones, lucha de clases y sorpresas inesperadas es lo que nos espera en Las hijas de la criada.

La serie se ha rodado entre Galicia, Madrid y Canarias y cuenta con un elenco de lujo: Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

“Me cortaron las alas”: Seyran rompe su silencio en televisión y acusa a los Korhan de haber destrozado su vida

Seyran
Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

"Lo vas a tener que pagar en esta vida": los actores de Las hijas de la criada nos regalan un pequeño adelanto de la serie

"Lo vas a tener que pagar en esta vida": los actores de Las hijas de la criada nos regalan un pequeño adelanto de la serie

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Las hijas de la criada

Disfruta de las primeras imágenes de Las hijas de la criada, disponible en noviembre en atresplayer

Las hijas de la criada en el FesTVal
Llega en noviembre a atresplayer

"Va a ser un hito de las ficciones de los últimos años": los protagonistas de Las hijas de la criada presentan la serie en el FesTVal de Vitoria

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro le pide a Tasio que ocupe su puesto como director de la fábrica cuando su enfermedad empeore
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro le pide a Tasio que ocupe su puesto como director cuando su enfermedad empeore

Capítulo 385 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: Gaspar le comunica a Damián su intención de dejar su trabajo en la cantina
Resumen

Capítulo 385 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: Gaspar le comunica a Damián su intención de dejar su trabajo en la cantina

El patriarca de los De la Reina se queda desolado al conocer que el tabernero quiere irse de Toledo para comenzar una nueva vida lejos de todo.

Begoña, cada vez más segura de Gabriel, vuelve dejarse llevar: “¿Por qué no te quedas a pasar la noche conmigo?”
Capítulo 385

Begoña, cada vez más cómoda con Gabriel, vuelve a dejarse llevar: “¿Por qué no te quedas a pasar la noche conmigo?”

La enfermera le agradece a Gabriel la sorpresa que le organizó por su cumpleaños y le pide que pase la noche con ella.

Pelayo se enfrenta a Damián y a Marta: “Mi puesto como gobernador corre peligro por lo que está pasando en la fábrica”

Pelayo se enfrenta a Damián y a Marta: “Mi puesto como gobernador corre peligro por lo que está pasando en la fábrica”

Luis trata de normalizar su relación laboral con Cristina y habla con ella: “Ese beso fue fruto de un arrebato”

Luis trata de normalizar su relación laboral con Cristina y habla con ella: “Ese beso fue fruto de un arrebato”

María le confiesa a Andrés su deseo de ser madre, ¡le propone adoptar a un bebé!

María le confiesa a Andrés su deseo de ser madre, ¡le propone adoptar a un bebé!

Publicidad