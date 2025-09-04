"Lo vas a tener que pagar en esta vida": los actores de Las hijas de la criada nos regalan un pequeño adelanto de la serie

Las hijas de la criada, la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y ganadora del Premio Planeta 2023, llegará en el mes de noviembre a atresplayer y se verá posteriormente en el prime time de Antena 3.

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi no han querido perderse la presentación de la serie en el FesTVal y hemos aprovechado para charlar un rato con ellos y preguntarles cómo están viviendo estas semanas de espera.

"Estamos muy emocionados. Ya rodándola teníamos esa sensación de que estábamos haciendo algo importante", nos confesaba Alain Hernández después de visionar las primeras imágenes en exclusiva de la serie.

Los cinco protagonistas se han mostrado muy emocionados ante el inminente estreno y, para ofrecerles a los espectadores un pequeño spoiler, les hemos pedido a cada uno de ellos que compartiese con nosotros una frase que diga su personaje en la serie, fuera de contexto.

Sin duda, la de Carlota Baró, nos ha dejado con muchas ganas de ver el primer episodio: "Lo vas a tener que pagar en esta vida, no en la otra". ¡Descubre todo lo que nos han contado los protagonistas en el vídeo de arriba!

¿De qué trata Las hijas de la criada?

Con Las hijas de la criada viajaremos a la Galicia de principios del siglo XX. En1900, en el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todo su entorno, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Rencor, pasiones, lucha de clases y sorpresas inesperadas es lo que nos espera en Las hijas de la criada.

La serie se ha rodado entre Galicia, Madrid y Canarias y cuenta con un elenco de lujo: Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.