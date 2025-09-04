La mujer de David necesita alejar a su marido de su lado hasta que Julia de a luz y se le ha ocurrido un plan descabellado.

Parece que Patricia está perdiendo la razón. Parecía que el fingir un embarazo iba a ser el punto más alto, pero… ¡no ha sido nada más que el comienzo!

La mujer propondrá a Julia una misión imposible: conquistar a David para poder mantenerle lejos de ella y que nadie descubra sus engaños. Aunque la mexicana no parece estar muy de acuerdo… ¿aceptará?

Y mientras, Octavio Oramas sufrirá un síncope grave: la desaparición de Amanda le hace ponerse en las peores situaciones. ¿Qué habrá sido de su hija? ¿Volverá algún día a casa?

¡No te pierdas todo esto y mucho más en los próximos capítulos de La Encrucijada! Hoy, a las 22:50, dos nuevos capítulos en Antena 3.