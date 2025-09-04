Boticaria García nos explica qué hay detrás de la fiebre del magnesio: ¿por qué tanta gente toma suplementos?

El magnesio se ha vuelto un imprescindible en la vida de muchas personas, que eligen comprar suplementos o buscarlo en diferentes alimentos. Pero, ¿qué nos aporta?

Boticaria García nos ha contado que el magnesio actúa directamente sobre el intestino, actuando muchas veces de laxante. Sin embargo, las fórmulas más modernas ayudan a diferentes puntos de nuestro cuerpo, según la absorción.

Distintas fórmulas, diferentes efectos

El citrato de magnesio puede ser muy útil para para reducir los calambres musculares. Este se absorbe mejor, pero solo en caso de que nuestro cuerpo genere ácido, por tanto, si se toman medicamentos como el Omeprazol o si se tienen más de 50 años, no sería recomendable.

El bisglicinato de magnesio, además de actuar sobre el intestino, llega al cerebro, por lo que ayuda a la fatiga y aporta energía. Sin embargo, el que más ayuda y penetra en el cerebro es el treonato de magnesio, que mejora la concentración, reduce la ansiedad y ayuda a conciliar mejor el sueño.

También existen alimentos que aportan magnesio de manera natural, aunque menos que hace 50 años. Estos son los anacardos, las acelgas, las lentejas o el plátano, entre otros.

¿En polvo, gominolas o cápsulas?

Existen muchas formas de consumir los suplementos de magnesio. El formato más antiguo es en polvo, que suele ser más barato, pero se deteriora antes.

Por otro lado están las gominolas, que además de ser más caras, contienen otras sustancias como edulcorantes, que no son del todo beneficiosos para nuestra salud. Según Boticaria, la mejor opción son las cápsulas.

Nuestra colaboradora nos cuenta todos los detalles de la fiebre del magnesio y sus beneficios. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!