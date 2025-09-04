Un micrófono abierto capta la conversación entre Putin y Xi Jinping sobre la inmortalidad: "Podrían vivir 150 años"

Una conversación entre Vladímir Putin y Xi Jinping ha sido captada por un micrófono abierto durante el encuentro que se ha producido en la cumbre de Pekín. En el diálogo, el presidente chino aseguraba que "los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente e incluso puedes alcanzar la inmortalidad", a lo que el presidente ruso ha respondido: "Algunos predicen que en este siglo, los humanos podrían vivir hasta 150 años".

El intercambio de palabras ha cobrado popularidad rápidamente en redes sociales, y ha sorprendido por el tono de ambos líderes. Más allá de las palabras, este acto refleja el interés de las grandes potencias por los avances médicos que podrían prolongar la esperanza de vida y su estancia en el poder.

