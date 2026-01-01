Kaya promete cambiar, pero exige a Suna que se aleje de Abidin: "Se va de esta casa o nos vamos nosotros"

La conversación entre Kaya y Suna ha empezado con reproches. Kaya le ha dicho que Pelin le ha escrito y que ya se ha marchado de la casa. Y no solo eso: él también está decidido a irse.

Suna, dolida, le ha respondido que lo peor no era Pelin, sino descubrir que había otra mujer más. Kaya se ha justificado como ha podido. Ha admitido que lo de Piril fue “una vez hace años” y que, en realidad, nunca han sido del todo sinceros desde el principio del matrimonio.

Pero la hermana de Seyran no lo ha creído del todo. Le ha preguntado cómo pudo ocultarle algo así, si no piensa en su orgullo y en su honor. Y entonces Kaya ha estallado, recordándole que ella tiene sentimientos por Abidin. “¿Piensas que soy estúpido?”, le ha preguntado muy enfadado.ç

Suna ha intentado pararlo, diciéndole que estaba siendo ridículo y que no la acusara para tapar lo suyo. Pero él ya venía con la condición preparada. Le ha prometido que, a partir de ahora, no habrá “ni Pelin, ni Piril, ni nadie más” en su vida.

Y justo después le ha dado un ultimátum. Si van a seguir casados, Abidin no puede seguir en sus vidas: “O se va de esta casa o nos vamos nosotros”.