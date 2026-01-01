Antena3
Candela Cruz nos habla de su tradición favorita del Año Nuevo: "Esto es para llenar el 2026 de amor"

La actriz de Sueños de libertad desea a todos lo mejor para este 2026 y nos desvela su traidición favorita para empezar el año con buen pie.

Candela Cruz

Candela Cruz ha querido desear a todos los fans de Sueños de libertad un grandísimo 2026 y que hayan comenzado el año con buen pie.

La actriz que interpreta a Carmen Recas en la serie diaria de las sobremesas de Antena 3, ha querido confesar cuál es su tradición de Año Nuevo para empezar el año con buena suerte... ¡y sobre todo con mucho amor!

La actriz ha comentado que su familia y ella, lo que hacen es colgar un muérdago debajo de la puerta y bajo el muérdago, besas a las personas que quieres. ¡Así te aseguras el amor para todo el año!

¿Habíais oído hablar sobre esta tradición? ¿Tú también la pones a prueba?

"Proyectad cosas muy bonitas para 2026, llenadlo de deseos, salud y amor", ha deseando la actriz.

¡Feliz 2026 para todos los fans de Sueños de libertad!

