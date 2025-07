Tolga rompe su silencio y le confiesa a Çağla la tragedia que marcó su vida para siempre

Çağla ya no podía seguir adelante sin respuestas. Le gusta Tolga, pero algo en su interior le decía que el psiquiatra ocultaba una parte importante de su pasado. Sospechaba que había otra mujer. Y por fin ha decidido enfrentarse a él.

Durante un momento a solas en su apartamento, Çağla lo ha mirado y se ha sincerdado. “Fui a buscar a la mujer que fuiste a visitar, pero no me dejaron verla”, le ha dicho. Estaba segura de que algo no cuadraba… y Tolga, al darse cuenta de que ya no podía ocultarlo más, ha confesado la verdad.

Sin embargo, esto ha tomado al psiquiatra por sorpresa y ha terminado confesando que está ingresada. Le ha explicado que estuvieron casados muchos años, pero la relación no funcionaba. Justo cuando decidieron separarse, su mujer se quedó embarazada. “Pensamos que un hijo nos uniría de nuevo… fue un error”, ha admitido.

Çağla, en shock, le ha preguntado si tenía una hija. Tolga ha bajado la mirada antes de responder: “Sí… pero murió. Tuvieron un accidente y no sobrevivió”.

La médica se ha quedado sin palabras. Ha intentado disculparse por presionarle, pero Tolga le ha pedido terminar: “No siento nada por ella. Solo tengo la obligación moral de cuidarla… mientras viva”.

Ahora Çağla entiende por qué Tolga se había cerrado en banda y evitaba hablar del pasado. ¿Qué pasará entre ellos?