Timur intenta convencer a Bahar de que no se case con Evren: “Estoy luchando por ti”

A pesar de haber sufrido un varapalo por ser destituido como médico jefe del hospital, Timur solo tiene en mente en estos momentos que Bahar va a casarse con otro hombre y por eso ha querido presentarse en la ceremonia para hablar con su exmujer antes de que dé un paso tan importante.

Timur ha sorprendido a Bahar justo antes de entrar a la sala en la que piensa casarse con Evren y ha comenzado a recordarle los errores que cometió en el pasado y que lo llevaron a ser infeliz y perderla.

“Digas lo que digas, veo la tristeza en tus ojos, veo la indecisión”, ha recalcado Timur. Bahar no ha querido escuchar el discurso de su exmarido y le ha dejado claro que ella no ha estado nunca entre dos personas. Él sí.

“Pregúntale a tu corazón de una vez. ¡Estoy luchando por ti!”, ha exclamado Timur intentando quemar su último cartucho en vano. Parece que Bahar tiene claro que no quiere a su exmarido en su vida… ¿o sí?