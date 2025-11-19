Antena 3 LogoAntena3
Harun se abre en canal ante Bahar y confiesa la tragedia que cambió su vida para siempre

Por primera vez, el jefe médico deja caer su coraza. Harun se sincera con Bahar y le confiesa la tragedia que cambió su vida: la promesa que no pudo cumplir a su hermana.

Bahar se ha ido a la azotea del hospital para llorar y calmarse después de todo lo ocurrido. Necesitaba respirar, pensar y estar sola. Pero unos minutos después, Harun ha entrado allí por sorpresa. Él también estaba tocado y llorando sin consuelo.

Al verlo, Bahar ha creído que venía a decirle que la paciente no había sobrevivido. Pero el nuevo jefe médico le ha aclarado enseguida que la mujer estaba bien y que habían conseguido salvarla. “A ella sí la he salvado… pero a mi hermana no pude”.

Por primera vez, Harun se ha abierto completamente. Le ha contado que, cuando estudiaba medicina, su hermana Yasemin enfermó y que él le había prometido que algún día sería un gran médico y que la curaría. Pero no llegó a tiempo de cumplir su promesa.

Roto de dolor, ha admitido que aquel día cambió su vida para siempre. Bahar lo ha escuchado conmovida. Por fin ha entendido de dónde viene el dolor que esconde ese hombre tan duro, y que detrás del médico implacable hay un hermano que nunca dejó de culparse.

