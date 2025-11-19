Bahar huye llorando tras escuchar el latido del bebé de Naz y Evren

Bahar vive uno de los momentos más duros de su vida. Naz ha llegado al hospital con fuertes dolores y sangrado. Está embarazada de Evren, y la única doctora disponible para atenderla es ella.

Aunque la situación es muy incómoda, Bahar demuestra su profesionalidad. Intenta dejar a un lado sus sentimientos y se centra en lo importante: cuidar del bebé. Luego, tranquiliza a Naz y le asegura que todo va a ir bien.

Pero el destino le juega una mala pasada. Justo en ese momento, ve a Evren desde la cristalera. Bahar, conteniendo las lágrimas, le pide que entre y lo deja al mando de la ecografía. Luego, sin poder soportar más la tensión, se marcha llorando.

El bebé está bien, pero el corazón de Bahar no. Por dentro, siente que está perdiendo al hombre que ama, mientras intenta mantenerse firme y profesional. ¿Hasta cuándo podrá soportar esta situación sin derrumbarse?