¡Los celos lo destrozan todo! Maral pone a prueba el amor de Uras y Seren en los próximos capítulos de Renacer

La relación entre Seren y Uras está al límite. Ella no puede seguir callando lo que siente y le dice todo lo que piensa. “¿Qué exagero? ¿Que dijiste que no me quieres o que estás conmigo y con otras antes de que nos divorciemos?”.

Uras intenta explicarse y asegura que no pasa nada entre él y Maral, pero Seren ya no le cree. La confianza se ha roto y el dolor puede más que las palabras.

Más tarde, Seren y Maral se ven cara a cara. La tensión entre ellas es evidente. Seren le deja claro quién manda: “Uras es una persona honesta y buena. Pero yo no”.

Los celos, las mentiras y los reproches estallan entre ellos. Nada volverá a ser igual.