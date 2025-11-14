Antena 3 LogoAntena3
¡Los celos lo destrozan todo! Maral pone a prueba el amor de Uras y Seren en los próximos capítulos de Renacer

Uras intenta mantener la calma, pero el corazón le juega en contra. Maral lo confunde, Seren no confía en él… y su matrimonio está a punto de estallar.

La relación entre Seren y Uras está al límite. Ella no puede seguir callando lo que siente y le dice todo lo que piensa. “¿Qué exagero? ¿Que dijiste que no me quieres o que estás conmigo y con otras antes de que nos divorciemos?”.

Uras intenta explicarse y asegura que no pasa nada entre él y Maral, pero Seren ya no le cree. La confianza se ha roto y el dolor puede más que las palabras.

Más tarde, Seren y Maral se ven cara a cara. La tensión entre ellas es evidente. Seren le deja claro quién manda: “Uras es una persona honesta y buena. Pero yo no”.

Los celos, las mentiras y los reproches estallan entre ellos. Nada volverá a ser igual. Renacer, el lunes y el martes a las 22.50 horas en Antena 3. ¡Y si no puedes esperar, adelántate ya a la emisión en atresplayer!

