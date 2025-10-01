Antena 3 LogoAntena3
¡Se olvidan de todo por un segundo! El abrazo que demuestra que el amor de Bahar y Evren sigue vivo

Una emergencia ha roto el muro de hielo entre Bahar y Evren. Obligados a trabajar juntos para salvar a una paciente, la adrenalina y la emoción han acabado en un abrazo que ha delatado que sus sentimientos siguen intactos.

¡Se olvidan de todo por un segundo! El abrazo que demuestra que el amor de Bahar y Evren sigue vivo

Todo ha comenzado con una emergencia en el hospital. Una paciente ha entrado en estado crítico y Yildirim, superado por la situación, le ha pedido ayuda a Evren.

En cuestión de segundos, la paciente ha perdido la consciencia y ha entrado en parada. Ha sido entonces cuando el muro entre Bahar y Evren se ha roto. Olvidando el dolor, han trabajado codo con codo. Desfibrilador, adrenalina... han vuelto a ser el equipo imparable de antes.

Tras una reanimación agónica, lo han conseguido. Han salvado la vida de la paciente. Y en ese instante, ha ocurrido lo inevitable. Se han mirado y, en un impulso, se han abrazado con amor.

Sin embargo, al segundo, han recordado quiénes son ahora y el dolor que los separa y Bahar se ha disculpado. Desde fuera, Cagla lo ha visto todo y está segura de que el amor entre ellos sigue más vivo que nunca.

