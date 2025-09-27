La sesión de fotos que demuestra la complicidad entre Beril Pozam y Taro Emir Tekin, Suna y Kaya en Una nueva vida

Suna y Kaya están formando una pareja que no sabíamos que necesitábamos en Una nueva vida. La mayor de los Sanli ha dejado atrás su pasado y quiere convertirse en la señora de la mansión Korhan, formando un matrimonio con Kaya que podría ser muy importante en la familia.

Juntos se ven poderosos, sobre todo a este lado de la pantalla, como Suna y Kaya. Pero Beril Pozam y Taro Emir Tekin, los actores que encarnan a estos personajes, también se ven alucinantes juntos.

Beril y Taro han protagonizado una sesión de fotos para la revista Elle de Turquía en la que demuestran su complicidad y la gran pareja que hacen en la ficción. Con el objetivo de recrear un día agradable de verano, los actores han derrochado carisma entre las calles de Estambul.

Con una cámara antigua, Taro le saca fotos a Beril mientras se divierten por Estambul. También hay sesión de fotos en interiores, como en un ascensor en el que van cambiando las poses a medida que las puertas se abren y se cierran.

En la pareja, la diversión está aseguraba fuera de las cámaras, aunque su trama en Una nueva vida está cargada de tensión, secretos y giros inesperados a la vuelta de la esquina. ¡No te la pierdas! Cada domingo, a las 22.00 horas en Antena 3.