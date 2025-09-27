Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Estaban radiantes!

La sesión de fotos que demuestra la complicidad entre Beril Pozam y Taro Emir Tekin, Suna y Kaya en Una nueva vida

Los actores de la ficción turca han protagonizado juntos una sesión de fotos en la que ponen de manifiesto la gran relación que hay entre ellos.

La gran noche de Suna y Kaya termina en lágrimas: Nükhet arruina la boda con su jugada maestra

Publicidad

Julián López
Publicado:

Suna y Kaya están formando una pareja que no sabíamos que necesitábamos en Una nueva vida. La mayor de los Sanli ha dejado atrás su pasado y quiere convertirse en la señora de la mansión Korhan, formando un matrimonio con Kaya que podría ser muy importante en la familia.

Juntos se ven poderosos, sobre todo a este lado de la pantalla, como Suna y Kaya. Pero Beril Pozam y Taro Emir Tekin, los actores que encarnan a estos personajes, también se ven alucinantes juntos.

Beril y Taro han protagonizado una sesión de fotos para la revista Elle de Turquía en la que demuestran su complicidad y la gran pareja que hacen en la ficción. Con el objetivo de recrear un día agradable de verano, los actores han derrochado carisma entre las calles de Estambul.

Con una cámara antigua, Taro le saca fotos a Beril mientras se divierten por Estambul. También hay sesión de fotos en interiores, como en un ascensor en el que van cambiando las poses a medida que las puertas se abren y se cierran.

En la pareja, la diversión está aseguraba fuera de las cámaras, aunque su trama en Una nueva vida está cargada de tensión, secretos y giros inesperados a la vuelta de la esquina. ¡No te la pierdas! Cada domingo, a las 22.00 horas en Antena 3.

Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas

Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

La gran noche de Suna y Kaya termina en lágrimas: Nükhet arruina la boda con su jugada maestra

La sesión de fotos que demuestra la complicidad entre Beril Pozam y Taro Emir Tekin, Suna y Kaya en Una nueva vida

Nancho Novo nos cuenta cómo afronta Damián la muerte de don Pedro: “Va a vivir atormentado por la culpa”

Nancho Novo nos cuenta cómo afronta Damián la muerte de don Pedro en Sueños de libertad: “Va a vivir atormentado por la culpa”

Ignacio Montes

“¡No puedo responder rápido!”: Ignacio Montes se enfrenta a La Encrucijada Express… ¿lo superará?

Evren
Avance

Bahar y Evren vuelven a reencontrarse y nada volverá a ser como antes en los próximos capítulos de Renacer

Capítulo 402 de Sueños de libertad; 26 de septiembre: Irene llora la muerte de su hermano Pedro
Resumen

Capítulo 402 de Sueños de libertad; 26 de septiembre: Irene llora la muerte de su hermano Pedro

Andrés intenta ayudar y apoyar a Marta: “No quiero que te abandones”
Capítulo 402

Andrés intenta ayudar y apoyar a Marta: “No quiero que te abandones”

La joven está pasando uno de sus peores momentos tras la marcha de Fina y su hermano intenta consolarla.

“Lo descubriremos”: Gabriel empieza a sospechar de Marta y Pelayo cómo posibles topos
Capítulo 402

“Lo descubriremos”: Gabriel empieza a sospechar de Marta y Pelayo cómo posibles topos

El abogado le confiesa a María sus sospechas después de leer las cartas de su padre.

Carmen defiende a Marta frente a Tasio tras el fracaso del evento para impulsar las ventas del nuevo perfume

Carmen defiende a Marta frente a Tasio tras el fracaso del evento para impulsar las ventas del nuevo perfume

Damián le cuenta a Irene que don Pedro ha muerto, pero oculta su asesinato

Damián le cuenta a Irene que don Pedro ha muerto, pero oculta su asesinato

Seyran exige justicia, ¿pagará Orhan por lo que hizo?

Kazim lucha por su vida y Seyran exige justicia, ¿pagará Orhan por lo que hizo?: este domingo, en Una nueva vida

Publicidad