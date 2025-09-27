Antena 3 LogoAntena3
“¡No puedo responder rápido!”: Ignacio Montes se enfrenta a La Encrucijada Express… ¿lo superará?

El actor se verá sometido a uno de los mayores dilemas posibles, y solamente deberá elegir una respuesta.

Ignacio Montes

Ignacio Montes es el encargado de dar vida en La Encrucijada a Nando, el cruel y psicópata exnovio de Julia, que hará todo lo posible por atarla a él cueste lo que cueste.

Si algo está claro es que Nando no suele pensar mucholas cosas antes de hacerlas, pero… ¿e Ignacio? ¿Conseguirá posicionarle lo antes posible entre todas las encrucijadas a las que será sometido?

¿Quién es más probable: Ignacio o Nando? ¡Descúbrelo de la mano del actor!

Si tuviese que elegir entre drama y comedia, Ignacio lo tiene claro: el drama, al igual que su sitio preferido para rodar son los exteriores. Sobre si elegir entre escenas intensas o románticas, el actor ha dudado: “Las románticas pueden ser muy intensas”.

A la hora de actuar, cree que la mejor técnica es jugar con el guion: hacer una mezcla de improvisación y seguir el guion al pie de la letra para él es la clave.

Pero si en algo no ha podido posicionarse, es en uno de los dilemas morales más frecuentes en los actores: ¿Ser recordado por un papel o por tu versatilidad como actor?: “¡No puedo responder rápido, quiero decir la verdad!”. ¿Cuál crees que habrá sido la respuesta definitiva? ¡Corre a darle al play y no te pierdas ni un solo detalle de toda la entrevista!

Y si quieres seguir disfrutando de Ignacio Montes como Nando en La Encrucijada, disfruta cada jueves de dos nuevos episodios después de El Hormiguero.

