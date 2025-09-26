“Lo descubriremos”: Gabriel empieza a sospechar de Marta y Pelayo cómo posibles topos

Gabriel lleva días muy intranquilo después de recordar el pasado sobre su padre y leer unas cartas que dejaban en muy mal lugar a Damián.

El abogado cree alguien de la casa de los De la Reina le tuvieron que pasarle información sobre esas cartas a don Pedro por lo que le pregunta a María ya que ella pasa amucho tiempo en esa casa.

Ambos empiezan a descartar a posibles sospechoso y creen que Marta o Pelayo podrían ser los topos a los que están buscando.

María cree que don Pedro pudo descubrir algún secreto de ellos y con eso les chantajeó. Gabriel admite a María que podría tener razón. ¿Descubrirán a Pelayo?