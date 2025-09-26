Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 402

“Lo descubriremos”: Gabriel empieza a sospechar de Marta y Pelayo cómo posibles topos

El abogado le confiesa a María sus sospechas después de leer las cartas de su padre.

“Lo descubriremos”: Gabriel empieza a sospechar de Marta y Pelayo cómo posibles topos

Publicidad

Gabriel lleva días muy intranquilo después de recordar el pasado sobre su padre y leer unas cartas que dejaban en muy mal lugar a Damián.

El abogado cree alguien de la casa de los De la Reina le tuvieron que pasarle información sobre esas cartas a don Pedro por lo que le pregunta a María ya que ella pasa amucho tiempo en esa casa.

Ambos empiezan a descartar a posibles sospechoso y creen que Marta o Pelayo podrían ser los topos a los que están buscando.

María cree que don Pedro pudo descubrir algún secreto de ellos y con eso les chantajeó. Gabriel admite a María que podría tener razón. ¿Descubrirán a Pelayo?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 402 de Sueños de libertad; 26 de septiembre: Irene llora la muerte de su hermano Pedro

Capítulo 402 de Sueños de libertad; 26 de septiembre: Irene llora la muerte de su hermano Pedro

Andrés intenta ayudar y apoyar a Marta: “No quiero que te abandones”

Andrés intenta ayudar y apoyar a Marta: “No quiero que te abandones”

“Lo descubriremos”: Gabriel empieza a sospechar de Marta y Pelayo cómo posibles topos

“Lo descubriremos”: Gabriel empieza a sospechar de Marta y Pelayo cómo posibles topos

Carmen defiende a Marta frente a Tasio tras el fracaso del evento para impulsar las ventas del nuevo perfume
Capítulo 402

Carmen defiende a Marta frente a Tasio tras el fracaso del evento para impulsar las ventas del nuevo perfume

Damián le cuenta a Irene que don Pedro ha muerto, pero oculta su asesinato
Capítulo 402

Damián le cuenta a Irene que don Pedro ha muerto, pero oculta su asesinato

Seyran exige justicia, ¿pagará Orhan por lo que hizo?
Avance

Kazim lucha por su vida y Seyran exige justicia, ¿pagará Orhan por lo que hizo?: este domingo, en Una nueva vida

Seyran quiere que el culpable pague, pero Orhan parece tener un plan para salir indemne… ¿lo conseguirá?

Juanjo Puigcorbé
Entrevista exclusiva

Juanjo Puigcorbé se despide de su personaje en Sueños de libertad: "El final de don Pedro se ha llevado al límite"

El intérprete habla sobre el cambio de don Pedro en Sueños de libertad y cómo ha sido su final.

César va a buscar a Amanda y esta le deja plantado

“Pensé que venías a decirme que me echas de menos”: César va a buscar a Amanda y esta le deja plantado

Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

“Necesito que seas feliz”: Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

Laura y César hacen un trato con Saúl: 24 horas de libertad a cambio de información

Laura y César hacen un trato con Saúl: 24 horas de libertad a cambio de información… ¿aceptará?

Publicidad