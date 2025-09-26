Carmen defiende a Marta frente a Tasio tras el fracaso del evento para impulsar las ventas del nuevo perfume

La venta de ‘Pasión oculta’ no va tan bien cómo esperaban. A muchas clientas no les gusta el nombre y eso no está ayudando en las ventas.

En la tienda, decidieron hacer un evento para remontar las ventas, pero fue un fracaso.

Tasio, en su nueva tarea como director, les pide explicaciones a Carmen y a Marta.

Marta asume la culpa, pero rápidamente Carmen sale en su defensa diciéndole a su marido que no hubo tiempo suficiente y que el nombre del perfume tampoco ayuda.

Sabe que su amiga no está pasando por un buen momento tras la marcha de Fina. Además, el día del evento iba con unas copas de más y no quiere que eso se sepa.

Mientras, Tasio que se siente cada vez más abrumado por las responsabilidades en la fábrica, intenta buscar una solución para este problema. ¿Lo conseguirá?