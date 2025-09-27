Entrevista exclusiva
Nancho Novo nos cuenta cómo afronta Damián la muerte de don Pedro en Sueños de libertad: “Va a vivir atormentado por la culpa”
El actor hace balance de la relación de su personaje con don Pedro y de la culpa que le va a perseguir por haber precipitado el final del que un día fue su gran amigo.
Publicidad
Seguimos en shock con la muerte de don Pedro. Aunque el hermano de Irene le quedaba muy pocos días de vida debido a su enfermedad, al final fue Damián el que acabó con su vida.
En un ataque de locura, Damián asfixió a don Pedro con una almohada después de descubrir que él dejó morir a Jesús. ¡Si le hubiera salvado, su hijo podría seguir vivo!
Damián ha vengado la muerte de su primogénito acabando con la vida del que fue su gran amigo.
Hablamos con Nancho Novo, el intérprete que se mete en la piel de Damián en la serie más vista de la televisión, y nos ha contado cómo se ha ido apagando la relación de su personaje con don Pedro y cómo Damián se enfrenta a la culpa.
De amigos a enemigos
Damián y don Pedro comenzaron siendo grandes amigos, pero tras muchos conflictos y su lucha por Digna, esa amistad quedó destruida para siempre.
“El entendimiento entre ellos ya era imposible”, ha confesado el actor argumentando que muchas veces sus personajes hacían de tripas corazón para poder seguir adelante, sobre todo, con temas de trabajo de la fábrica.
“Siempre es un placer trabajar con Juanjo Puigcorbé”
“Estoy súper orgulloso del trabajo que he hecho con Juanjo”, nos ha revelado Nancho Novo confesando que ha sido un placer enorme trabajar codo con codo con Juanjo Puigcorbé.
La muerte de don Pedro supondrá un antes y un después para Damián. La culpa le perseguirá desde el momento que es consciente de que lo ha matado en un ataque de locura y en venganza por lo que él le hizo a su hijo.
Nancho Novo nos ha explicado que tendrá que ocultar esa culpa frente a su familia y supondrá que siga atormentado una vez más por lo que ha hecho.
Con respecto a Irene, el actor no ha revelado que poco a poco la madre de Cristina empezará a dudar de Damián y empezará a sospechar que él ha podido estar relacionado con la muerte de su hermano.
“Algún día yo creo que saldrá a la luz”, nos ha contado dejando entre ver que tarde o temprano su secreto ya no será un secreto.
No te pierdas la entrevista completa de Nancho Novo y sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a ciernes a las 15:45h, en Antena 3.
Publicidad