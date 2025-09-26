Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 402

Damián le cuenta a Irene que don Pedro ha muerto, pero oculta su asesinato

El patriarca de los De la Reina miente a la hermana de don Pedro diciendo que su hermano ha muerto mientras discutían

Damián le cuenta a Irene que don Pedro ha muerto, pero oculta su asesinato

Don Pedro, en sus últimos días de vida, le acabó confesando a Damián que le negó auxilio a Jesús cuando estaba tendido en el suelo después de que Digna le disparase por accidente.

Fuera de control, Damián decidió vengar la muerte de su hijo asfixiando a don Pedro con la almohada… ¡provocando su muerte!

Damián se queda en shock cuando de repente entra Irene en la habitación diciéndole que su hermano tiene que descansar.

Entonces, Damián le dice a Irene diciendo que su hermano acaba de fallecer. Le miente diciendo que murió mientras discutían. ¡Irene se queda desolada!

La madre de Cristina le pide a Damián que le deje a solas con su hermano fallecido mientras llora su pérdida. A pesar, de su gran distanciamiento, era su hermano.

¿Qué pasará ahora?, ¿Empezará a Irene a sospechar de Damián?

