Capítulo 402 de Sueños de libertad; 26 de septiembre: Irene llora la muerte de su hermano Pedro

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Don Pedro ha fallecido. Irene se ha derrumbado al enterarse de la noticia y ha llorado junto al cuerpo de su hermano.

Damián, tras una intensa discusión con el patriarca, le ha comunicado a Irene que su hermano ha fallecido, ocultando que en realidad lo asfixió con una almohada como venganza por la muerte de su hijo.

Por su parte, Digna ya puede respirar tranquila, aunque tiene miedo que su, ya difunto marido, haya dejado por escrito que fue ella la responsable de la muerte de Jesús De la Reina.

En paralelo, en la fábrica, el evento para promocionar el nuevo perfume Pasión oculta fracasa rotundamente. Las críticas al nombre del producto y la mala organización del evento provocan el enfado de Tasio, quien exige explicaciones a Carmen y a Marta. La joven dependienta defiende a su amiga, encubriendo que ese día Marta bebió más de la cuenta.

Por su parte, Gabriel ha comenzado a sospechar que alguien dentro de la familia pudo haber filtrado información a don Pedro. Tras leer unas cartas de su difunto padre que comprometen a Damián y comparte sus dudas con María. Juntos empiezan a barajar nombres, y tanto Marta como Pelayo se convierten en los principales sospechosos.

Mientras tanto, Marta atraviesa uno de sus peores momentos personales tras la marcha de Fina. Su hermano Andrés intenta ayudarla, pero ella rechaza cualquier apoyo, sumida en la tristeza y echando mucho de menos a su amada.

Vuelve a ver este capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer.