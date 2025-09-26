Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 402

Andrés intenta ayudar y apoyar a Marta: “No quiero que te abandones”

La joven está pasando uno de sus peores momentos tras la marcha de Fina y su hermano intenta consolarla.

Marta está cada vez peor. Está ahogando sus penas en alcohol mientras sigue echando muchos de menos a Fina.

Carmen va a hablar con Andrés para decirle que Marta está muy triste y que está muy preocupada por ella.

Andrés entra en la habitación de Marta e intenta mostrarle todo su apoyo. Le pide que no se abandone y que no pierda la esperanza de que un día todo cambiará y que Fina vuelva con ella.

Sin embargo, todo cambia cuando Andrés le dice que por eso el otro día bebió más de la cuenta, algo que a Marta no le sienta nada bien.

“Déjame ayudarte”, le dice Andrés argumentando que le puede acompañar a un especialista si lo necesita, pero parece que Marta no quiere escuchar una palabra más. ¿Qué pasará?

