Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Shelly, la primera mujer rockera de nuestro país, vuelve a los 77 años: "Me aparté de la música cuando murió mi marido"

Fue la primera en subirse a un escenario con un repertorio de rock, pero decidió paralizar su carrera tras la muerte de su pareja y compañero de grupo. Hoy, a sus 77 años, Shelly vuelve a montar una banda y a disfrutar de lo que un día le hizo feliz: el rock.

Shelly

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Shelly fue comparada con Janis Joplin. A sus 77 años, es considerada una pionera en la industria del rock español, ya que fue la primera en subirse a un escenario para defender el género con su banda, Shelly y La Nueva Generación.

Desgraciadamente, la muerte de su pareja y entonces compañero de grupo, le quitó de golpe la ilusión y decidió apartarse de la música. "Murió en un accidente y dejé la música", recuerda.

Tras 39 años de silencio y casi por obra del destino, cuando acudía a una revisión médica en el hospital, decidió volver al rock. Al equivocarse de ascensor, descubrió a un grupo tocando para los pacientes del centro que le devolvió la esperanza.

Pensando que eran extranjeros, les pidió cantar con ellos un tema y, desde entonces, se han convertido en su banda. Casi 40 años después, Shelly vuelve a cantarle a la vida como la pionera que siempre fue. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Shelly

Shelly, la primera mujer rockera de nuestro país, vuelve a los 77 años: "Me aparté de la música cuando murió mi marido"

Sebastián Yatra

La competitividad estalla en las segundas Audiciones de La Voz: Malú toma ventaja con Yatra y Pablo en guerra

Pablo López

En la próxima noche de Audiciones a ciegas de La Voz: nervios, bailes y nuevas rivalidades

Libertad, talent de La Voz
Actuación | Audicio

¡Tensión hasta el final! Malú bloquea a Mika en el último segundo para quedarse con Libertad

Judit, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

“Hoy no ha sido tu gran actuación”: Malú se sincera con esta talent que no pasa las Audiciones

Nando, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Nando derrocha estilo en una actuación perfecta en La Voz: “Falta solo emoción”

El talent interpretó ‘Watermelon Sugar’ de Harry Styles logrando que Mika y Sebastián Yatra gire sus sillas.

Nayo, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Nayo llega a La Voz tras pasar por La Voz Francia y emociona con ‘Clown’

La talent conquista a Malú y Sebastián Yatra con este tema de Emeli Sandé en las Audiciones a ciegas.

Evelyn, talent de La Voz

Esta talent rechaza a Sebastián Yatra por Pablo López tras conquistarles con ‘Creep’

Malú, coach de La Voz

Los coaches aplauden la decisión de Malú tras escuchar a esta talent: “Es muy injusto”

Audrey, talent de La Voz

Ningún coach pulsó el botón durante esta actuación, pero sus caras lo decían todo

Publicidad