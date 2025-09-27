Nos lo cuenta
Shelly, la primera mujer rockera de nuestro país, vuelve a los 77 años: "Me aparté de la música cuando murió mi marido"
Fue la primera en subirse a un escenario con un repertorio de rock, pero decidió paralizar su carrera tras la muerte de su pareja y compañero de grupo. Hoy, a sus 77 años, Shelly vuelve a montar una banda y a disfrutar de lo que un día le hizo feliz: el rock.
Shelly fue comparada con Janis Joplin. A sus 77 años, es considerada una pionera en la industria del rock español, ya que fue la primera en subirse a un escenario para defender el género con su banda, Shelly y La Nueva Generación.
Desgraciadamente, la muerte de su pareja y entonces compañero de grupo, le quitó de golpe la ilusión y decidió apartarse de la música. "Murió en un accidente y dejé la música", recuerda.
Tras 39 años de silencio y casi por obra del destino, cuando acudía a una revisión médica en el hospital, decidió volver al rock. Al equivocarse de ascensor, descubrió a un grupo tocando para los pacientes del centro que le devolvió la esperanza.
Pensando que eran extranjeros, les pidió cantar con ellos un tema y, desde entonces, se han convertido en su banda. Casi 40 años después, Shelly vuelve a cantarle a la vida como la pionera que siempre fue. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
