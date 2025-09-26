Kazim lucha por su vida y Seyran exige justicia, ¿pagará Orhan por lo que hizo?: este domingo, en Una nueva vida

Con su padre luchando por su vida en el hospital, Seyran solo tiene una cosa en la cabeza: venganza. No va a parar hasta encontrar a la persona que ha destrozado a su familia y hacer que pague por ello.

Por eso, presiona a Ferit una y otra vez. Le pregunta porque siente que él oculta algo. Y no se equivoca. Ferit lo sabe todo: fue Orhan quien dio la orden. Pero el miedo le puede y no es capaz de traicionarlo, así que le miente a Seyran en la cara.

Mientras Ferit aguanta la presión como puede, Orhan prepara su plan de huida del país. Es una carrera contra el tiempo. ¿Podrá escapar antes de que Seyran descubra la verdad?

Se viene un capítulo de los que no se olvidan.