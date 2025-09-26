Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Kazim lucha por su vida y Seyran exige justicia, ¿pagará Orhan por lo que hizo?: este domingo, en Una nueva vida

Seyran quiere que el culpable pague, pero Orhan parece tener un plan para salir indemne… ¿lo conseguirá?

Seyran exige justicia, ¿pagará Orhan por lo que hizo?

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

Con su padre luchando por su vida en el hospital, Seyran solo tiene una cosa en la cabeza: venganza. No va a parar hasta encontrar a la persona que ha destrozado a su familia y hacer que pague por ello.

Por eso, presiona a Ferit una y otra vez. Le pregunta porque siente que él oculta algo. Y no se equivoca. Ferit lo sabe todo: fue Orhan quien dio la orden. Pero el miedo le puede y no es capaz de traicionarlo, así que le miente a Seyran en la cara.

Mientras Ferit aguanta la presión como puede, Orhan prepara su plan de huida del país. Es una carrera contra el tiempo. ¿Podrá escapar antes de que Seyran descubra la verdad?

Se viene un capítulo de los que no se olvidan. Este domingo, Seyran y Ferit te esperan a las 22.00 horas en Antena 3. ¡Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer!

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

Carmen defiende a Marta frente a Tasio tras el fracaso del evento para impulsar las ventas del nuevo perfume

Carmen defiende a Marta frente a Tasio tras el fracaso del evento para impulsar las ventas del nuevo perfume

Damián le cuenta a Irene que don Pedro ha muerto, pero oculta su asesinato

Damián le cuenta a Irene que don Pedro ha muerto, pero oculta su asesinato

Seyran exige justicia, ¿pagará Orhan por lo que hizo?

Kazim lucha por su vida y Seyran exige justicia, ¿pagará Orhan por lo que hizo?: este domingo, en Una nueva vida

Juanjo Puigcorbé
Entrevista exclusiva

Juanjo Puigcorbé se despide de su personaje en Sueños de libertad: "El final de don Pedro se ha llevado al límite"

César va a buscar a Amanda y esta le deja plantado
Mejores momentos | Capítulo 28

“Pensé que venías a decirme que me echas de menos”: César va a buscar a Amanda y esta le deja plantado

Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses
Mejores momentos | Capítulo 28

“Necesito que seas feliz”: Octavio pide perdón a Amanda por todo lo que ha sucedido los últimos meses

El empresario sabe que su hija está peleada con su marido y ha ido a buscarla para que no esté sola.

Laura y César hacen un trato con Saúl: 24 horas de libertad a cambio de información
Mejores momentos | Capítulo 28

Laura y César hacen un trato con Saúl: 24 horas de libertad a cambio de información… ¿aceptará?

La abogada y el mexicano han utilizado su única baza posible para conseguir las pruebas necesarias que podrían reabrir el caso del asesinato de Roberto Hurtado.

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión

David se abre en canal con Julia y acaban dando rienda suelta a su pasión

David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!

David revisa las cosas de su madre… ¡y acaba encontrando el resto de la carta de Roberto Hurtado!

Octavio calma de forma magistral las protestas de Oramas y deja como culpable a César

Octavio calma de forma magistral las protestas de Oramas y deja como culpable a César

Publicidad