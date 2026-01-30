Alfonso Lara es Rafa, el abogado más veterano de Perdiendo el juicio

Alfonso Lara se incorpora al reparto de Perdiendo el juicio, la nueva serie que se estrena muy pronto en Antena 3, dando vida a Rafa, uno de los personajes más singulares del bufete liderado por Gabriel.

Rafa es el abogado más veterano del despacho y un profesional formado en la vieja escuela. Chapado a la antigua, con un carácter gruñón y una actitud aparentemente acomodada, es un hombre que parece haber perdido la ilusión por su trabajo. Sin embargo, Alfonso Lara prefiere definirlo como alguien “desilusionado”, más que como un personaje simplemente vago o apático.

A pesar de esa primera impresión, Rafa esconde mucho más de lo que aparenta. Tal y como adelanta el propio actor, “el que tuvo, retuvo”, una frase que deja entrever que este abogado aún guarda talento y experiencia suficientes como para sorprender cuando menos se espera y recuperar su brillo profesional.

Alfonso Lara ha confesado que Rafa tiene “un tempo muy particular” y que le resultaba especialmente atractivo meterse en la piel de un personaje así. Su interpretación aporta matices y profundidad a un bufete marcado por las tensiones internas, convirtiendo a Rafa en una de las figuras más imprevisibles de Perdiendo el juicio.