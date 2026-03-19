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Mejores momentos | Capítulo 6

Daniela lanza una propuesta inesperada a Amanda: “Es mi jefe”

La terapia de Amanda da un nuevo paso… y Daniela no tarda en proponer a su hermana que Gabriel es un buen candidato para perder su miedo al contacto físico.

Daniela lanza una propuesta inesperada a Amanda

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Celia Gil
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Si algo define a Daniela es su picardía. Amanda le cuenta a su hermana los avances en terapia y los “deberes” que le han puesto para empezar a perder el miedo al contacto físico.

Amanda, más sincera que nunca, reconoce que tiene que enfrentarse a ese reto. Y es ahí cuando Daniela, sin pelos en la lengua, lanza la pregunta que lo cambia todo: ¿había pensado hacerlo con Gabriel?

La respuesta de Amanda es inmediata: “No, no, Daniela, es mi jefe y no podemos ser más distintos”, sentencia, intentando cerrar el tema.

Pero lo más sorprendente es que ella sí tiene en mente a alguien con quien perder ese miedo al contacto físico y hacer frente a su TOC. ¿De quién se trata?

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

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