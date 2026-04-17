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Mejores momentos | Capítulo 10

“Sissi Emperatriz”, la pista inesperada que destapa al asesino de Jaime

Hilando muy fino, así es como Amanda Torres ha resuelto el caso de la muerte de Jaime. Descubre en el vídeo quién es el verdadero culpable.

“Sissi Emperatriz”, la pista inesperada que destapa al asesino de Jaime

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Amanda Torres resuelve el caso de Jaime donde menos se espera: en los pasillos del juzgado. Entre conversaciones cruzadas y momentos de tensión, una charla con Sara durante un receso del juicio se convierte en la pieza clave que lo cambia todo.

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Solo dos palabras bastan para que Amanda haga clic. “Sí, sí”, repite… y de repente todo encaja. La abogada recuerda un detalle aparentemente ajeno al caso: Sissi Emperatriz. Una referencia que, lejos de ser anecdótica, le permite reconstruir lo ocurrido. La historia se repite… y Amanda lo ve claro.

Sin perder tiempo, avisa a Gabriel y prepara su jugada final. De vuelta en la sala, la jueza Paloma retoma el juicio y pregunta si la defensa tiene algo más que aportar. Amanda no duda: “Sí, tenemos una prueba testifical”. Y remata con una frase que paraliza el ambiente: “La persona está aquí en la sala”.

La resolución del caso está más cerca que nunca… y nadie esperaba que la clave fuera “Sissí Emperatriz”. ¡Descubre en el vídeo quién es el asesino de Jaime!

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