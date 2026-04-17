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Mejores momentos | Capítulo 10

Gabriel le propone a Amanda ser socia… y César reaparece en el momento clave

Tras descubrir a la asesina de Jaime, todo cambia para el equipo. Gabriel toma una decisión… y Amanda se enfrenta a la elección más difícil.

Gabriel le propone a Amanda ser socia… y César reaparece en el momento clave

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Después de resolver el caso de Jaime, Gabriel recibe una oferta irrechazable de otro bufete y decide cerrar el suyo. Necesita tiempo para su hijo y quiere empezar una nueva etapa. Pero la distancia le hace darse cuenta de algo: echa de menos a su equipo.

Por eso decide reunirlos a todos para proponerles seguir trabajando juntos. Les pide perdón por haber cerrado el despacho y les lanza una nueva oportunidad: “Me gustaría que vinieseis todos a trabajar conmigo”. La respuesta es inmediata: todos aceptan.

Todos menos Amanda. La abogada no termina de confiar. “Un día dices una cosa, otro día dices otra… mañana igual cierras esto otra vez”, le reprocha. Gabriel intenta convencerla con una propuesta definitiva: ser socia al 50%. Incluso ya ha preparado la placa: Torres, Ochoa y Castro.

Y justo cuando todo parece encajar… aparece César. Amanda se queda en medio de los dos. La pregunta es: ¿a quién elegirá?

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