Mejores momentos | Capítulo 1
“He perdido al bebé”: Amanda pierde los nervios en pleno juicio
El aborto de Amanda no solo cambia su vida personal, sino que desencadena un episodio clave durante uno de los juicios más importantes de su carrera.
La abogada Amanda Torres vive uno de los momentos más devastadores de su vida personal y profesional. Justo antes de entrar a una audiencia clave, su embarazo termina en un aborto inesperado, un golpe emocional que trastoca por completo sus planes y su estado de ánimo.
Este acontecimiento sucede en un día en el que los nervios ya estaban a flor de piel por la importancia del juicio que tiene por delante.
La pérdida del bebé no solo marca un antes y un después en su vida personal, sino que también actúa como el detonante de un fuerte brote de su trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) en pleno juicio.
César, su pareja, le pregunta nada más terminar el juicio: “¿Se puede saber qué es lo que ha pasado ahí dentro?”.
“He perdido al bebé”, responde. A partir de ese momento, la vida de Amanda cambia para siempre.
