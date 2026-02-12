“He perdido al bebé”: Amanda pierde los nervios en pleno juicio

La abogada Amanda Torres vive uno de los momentos más devastadores de su vida personal y profesional. Justo antes de entrar a una audiencia clave, su embarazo termina en un aborto inesperado, un golpe emocional que trastoca por completo sus planes y su estado de ánimo.

Este acontecimiento sucede en un día en el que los nervios ya estaban a flor de piel por la importancia del juicio que tiene por delante.

La pérdida del bebé no solo marca un antes y un después en su vida personal, sino que también actúa como el detonante de un fuerte brote de su trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) en pleno juicio.

César, su pareja, le pregunta nada más terminar el juicio: “¿Se puede saber qué es lo que ha pasado ahí dentro?”.

“He perdido al bebé”, responde. A partir de ese momento, la vida de Amanda cambia para siempre.