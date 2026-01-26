Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Así define Carol Rovira a Daniela, su personaje en Perdiendo el juicio: "Es acción, fuerza y caos"

La actriz nos cuenta todos los detalles de su personaje en la ficción que llegará muy pronto a Antena 3.

Carol Rovira

Publicidad

Muy pronto llega a Antena 3 Perdiendo el juicio, la serie que ha triunfado en atresplayer. Carol Rovira dará vida a Daniela Torres, la hermana de Amanda, un personaje que destaca por ser todo lo contrario a la protagonista. Despreocupada, impulsiva y caótica, Daniela irrumpe en la historia para agitar el equilibrio emocional de la serie.

En palabras de la actriz, Daniela es “acción, fuerza y caos”. Carol Rovira la define como “todo lo contrario a su hermana”, un auténtico “terremoto, un torbellino” que se deja llevar por el impulso. Un carácter libre y desordenado con el que la intérprete reconoce sentirse especialmente identificada y con el que asegura estar disfrutando mucho durante el rodaje: “Lo estamos pasando muy bien”.

La trama del personaje dará un giro inesperado cuando Daniela sea acusada de asesinato. La joven es señalada como la presunta responsable de la muerte de su marido, una situación límite que la coloca en el centro de una investigación judicial cargada de tensión.

En este momento crucial, Daniela contará con la ayuda de su hermana Amanda, que asumirá uno de los casos más difíciles de su carrera. ¿Conseguirá demostrar su inocencia o descubrirá una verdad aún más dura? Una historia que promete emociones fuertes y giros inesperados en Perdiendo el juicio, muy pronto en Antena 3.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Carol Rovira

Así define Carol Rovira a Daniela, su personaje en Perdiendo el juicio: "Es acción, fuerza y caos"

Tayyar secuestra a Esme y le confiesa su verdadera identidad a punta de pistola

Tayyar secuestra a Esme y le confiesa su verdadera identidad a punta de pistola

Saúl

Saúl, un gran villano con un final a la altura

¿Recuerdas al adorable Halit Can de Pecado Original? ¡Es el mismo actor que da vida a Cihan Deniz en En tierra lejana!
¡Vuelve a Antena 3!

¿Recuerdas al adorable Halit Can de Pecado Original? ¡Es el mismo actor que da vida a Cihan Deniz en En tierra lejana!

Esta noche en Renacer: un embarazo de quintillizos desata una lucha legal dentro del hospital
Avance

Esta noche en Renacer: un embarazo de quintillizos desata una lucha legal dentro del hospital

Seyran y Ferit
Capítulo 72

Pelin encuentra el punto débil de Seyran mientras Ferit hace un pacto peligroso por venganza

Las cosas se han puesto muy feas para Seyran y Ferit por separado. Mientras ella se encontraba con su enemiga, Ferit tomaba una decisión que podría cambiar su vida para siempre.

Serpil
Capítulo 72

La hija de Frikiye llega a la empresa y chantajea a Ifakat con hundirla para siempre

Tras la muerte de su hermana Frikiye, Ifakat pensaba que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Pero Serpil ha aparecido en su despacho con un vídeo y una amenaza que puede hundirla.

Esme

Esme aparece como una gran señora frente a Kazim para anunciar su divorcio y recuperar su dignidad

Pelin

Ferit perdona a Pelin y recuerdan su pasado más feliz: "Nuestra historia no se borrará”

Halis

“Lo pagaré siendo huérfano”: el durísimo reproche de Ferit a Halis por no defender a los suyos

Publicidad