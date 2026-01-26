Así define Carol Rovira a Daniela, su personaje en Perdiendo el juicio: "Es acción, fuerza y caos"

Muy pronto llega a Antena 3 Perdiendo el juicio, la serie que ha triunfado en atresplayer. Carol Rovira dará vida a Daniela Torres, la hermana de Amanda, un personaje que destaca por ser todo lo contrario a la protagonista. Despreocupada, impulsiva y caótica, Daniela irrumpe en la historia para agitar el equilibrio emocional de la serie.

En palabras de la actriz, Daniela es “acción, fuerza y caos”. Carol Rovira la define como “todo lo contrario a su hermana”, un auténtico “terremoto, un torbellino” que se deja llevar por el impulso. Un carácter libre y desordenado con el que la intérprete reconoce sentirse especialmente identificada y con el que asegura estar disfrutando mucho durante el rodaje: “Lo estamos pasando muy bien”.

La trama del personaje dará un giro inesperado cuando Daniela sea acusada de asesinato. La joven es señalada como la presunta responsable de la muerte de su marido, una situación límite que la coloca en el centro de una investigación judicial cargada de tensión.

En este momento crucial, Daniela contará con la ayuda de su hermana Amanda, que asumirá uno de los casos más difíciles de su carrera. ¿Conseguirá demostrar su inocencia o descubrirá una verdad aún más dura? Una historia que promete emociones fuertes y giros inesperados en Perdiendo el juicio, muy pronto en Antena 3.