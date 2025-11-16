Antena 3 LogoAntena3
La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"

Pablo Motos ha querido saber qué prenda de ropa odia más la colaboradora del programa.

La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"

Tras la visita de Mariano Rajoy, El Hormiguero estaba dispuesto a despedir una semana más con la habitual tertulia de actualidad conformada por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y el propio Pablo Motos.

Uno de los temas que ha sacado el presentador ha sido el de las prendas poco glamourosas y, como no podía ser de otra manera, ha querido conocer la opinión de la marquesa de Griñón.

Tamara ha asegurado que le dan "grimita" las cangrejeras en los hombres antes de comenzar un debate sobre los atuendos de invierno con los que se viste a los niños pequeños. ¡Así ha sido!

La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"

La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"

La valentía de Fernando le hace ganar 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche
Mejores momentos | 15 de noviembre

La valentía de Fernando le hace ganar 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche

El concursante que comenzó de la peor manera el programa ha conseguido remontar gracias a su valentía y sus ganas de ganar.

El beso de Jorge Fernández a Fernando tras su espectacular remontada
Mejores momentos | 15 de noviembre

El beso de Jorge Fernández a Fernando tras su espectacular remontada: “No me lo creo”

El sevillano no ha perdido su ilusión por ganar en La ruleta de la suerte noche y su valentía le ha hecho remontar una situación que parecía imposible.

Fernando vuelve a perder un panel de 20.000 euros

Fernando vuelve a perder un panel de 20.000 euros: “No es mi día”

El reproche de Jorge Fernández a Fernando : "Vengo a darte un capón"

El reproche de Jorge Fernández a Fernando : “Vengo a darte un capón”

El espectacular estreno de Alba

El espectacular estreno de Alba: ¡13.600 euros en un panel perfecto!

