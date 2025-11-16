La prenda menos glamourosa para Tamara Falcó: "Me da un poco de grimita"

Tras la visita de Mariano Rajoy, El Hormiguero estaba dispuesto a despedir una semana más con la habitual tertulia de actualidad conformada por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y el propio Pablo Motos.

Uno de los temas que ha sacado el presentador ha sido el de las prendas poco glamourosas y, como no podía ser de otra manera, ha querido conocer la opinión de la marquesa de Griñón.

Tamara ha asegurado que le dan "grimita" las cangrejeras en los hombres antes de comenzar un debate sobre los atuendos de invierno con los que se viste a los niños pequeños. ¡Así ha sido!