Gabriel vuelve a la cárcel para amenazar a Remedios: “Cuando salga quiero que se vaya con su hija muy lejos”

Gabriel tiene miedo de que Remedios sea un problema para él. Sabe que su primo Andrés sospecha de él. Y ya ha acudido a la cárcel en alguna ocasión para intentar sonsacarle información...

¡No quiere que le descubra por culpa de Remedios y Enriqueta!

Por ello, además de meterle miedo a la mujer, le ha amenazado con que su hija se marche de París, no quiere que vuelva a contactar conAndrés, ni que él pueda encontrarla.

Y cuando ella misma salga de prisión... ¡debe marcharse lejos con ella!

¿Le hará caso la mujer? ¿O le delatará antes?