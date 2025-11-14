Capítulo 437
Gabriel vuelve a la cárcel para amenazar a Remedios: “Cuando salga quiero que se vaya con su hija muy lejos”
El malvado de la Reina quiere que la mujer no vuelva a ser un problema para él.
Gabriel tiene miedo de que Remedios sea un problema para él. Sabe que su primo Andrés sospecha de él. Y ya ha acudido a la cárcel en alguna ocasión para intentar sonsacarle información...
¡No quiere que le descubra por culpa de Remedios y Enriqueta!
Por ello, además de meterle miedo a la mujer, le ha amenazado con que su hija se marche de París, no quiere que vuelva a contactar conAndrés, ni que él pueda encontrarla.
Y cuando ella misma salga de prisión... ¡debe marcharse lejos con ella!
¿Le hará caso la mujer? ¿O le delatará antes?
