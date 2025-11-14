Capítulo 437 de Sueños de libertad; 14 de noviembre: Gabriel toma posesión de su nuevo cargo en la empresa

En el capítulo de hoy de Sueños de Libertad…

Damián está convencido: confía en Gabriel como nuevo director de la compañía. Pero María no entiende porque el De la Reina ha mediado para reducir los despidos. Él responde con aparente sinceridad, “ya sabes lo que significa toda esa gente para mi tío”.

Por su parte Gabrielva a la cárcel a recriminar a la madre de Enriqueta, que su hija le haya mandado una carta a Andrés. Esto pone en peligro su pacto de silencio. Es por ello que Gabriel le deja las cosas muy claras, quiere que Enriqueta se marche lejos “donde nadie pueda encontrarla”.

Además, Andrés de la Reina está empezando a recordar: “Estoy convencido que Gabriel saboteó la caldera y trabaja con Brossard”, le cuenta a Amador Rojas. Y es que el De la Reina va a necesitar la ayuda del detective privado para demostrar que su primo no es inocente.

Por su parte David sigue recordando con cariño y nostalgia a su pareja, quien falleció hace poco. En la cafetería el sevillano le cuenta a Gaspar como ese vacío llena sus días. Por su parte Carmen, expresa su opinión a Cloe: “No creo yo que los productos Brossard deban ocupar el mejor lugar de la tienda de Perfumerías de la Reina”. Y la francesa, como siempre, ha dado evasivas para continuar con su idea.

Sobre la adopción de Julia, el tema sigue caliente. Digna le ha expresado a Begoña su descontento: “me ha dolido mucho enterarme por ella cuando la decisión ya estaba tomada”. ¿Quién se quedará finalmente con la custodia? ¿Cómo afectará a la pequeña?

