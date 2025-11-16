Antena 3 LogoAntena3
Crónica | 15 de noviembre

La gran remontada de Fernando llena de emoción La ruleta de la suerte noche

Fernando, Karina y Alba han sido tres grandes concursantes del programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure.

Carmen Pardo
Publicado:

Alba ha comenzado de forma impecable su participación en La ruleta de la suerte noche. La joven de Alcázar de San Juan ha resuelto el primer panel sin ningún fallo y con 13.600 euros en su casillero.

El espectacular estreno de Alba

En el segundo panel, Fernando ha comenzado por el mismo camino y parecía que todo iba viento en popa, pero una mala tirada del sevillano le ha hecho caer en la quiebra y perder 20.000 euros.

Un fatídico panel que ha repetido por segunda vez, “esto no ha pasado nunca” ha confesado Jorge Fernández cuando Fernando ha perdido 20.000 euros por segunda vez consecutiva.

El sevillano ha planteado que no era su noche en el concurso, pero ha decidido no bajar la cabeza y seguir arriesgando en La ruleta de la suerte noche.

El beso de Jorge Fernández a Fernando tras su espectacular remontada

Una valentía que le ha vuelto la suerte de cara en el panel con bote y cuando parecía que era imposible, Fernando ha remontado y se ha plantado en la gran final con 49.225 euros en su marcador.

En la Gran Final, el joven ha resuelto con pericia el panel que le han propuesto y la tarjeta elegida contenía 20.000 euros de premio.

La valentía de Fernando le hace ganar 69.225 euros en La ruleta de la suerte noche

Una espectacular remontada con un final feliz el que ha protagonizado Fernando llevándose la espectacular cifra de 69.2225 euros en La ruleta de la suerte noche.

