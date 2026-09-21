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"Al principio fue dramático": así trabajó Carlota Baró el acento gallego para Las hijas de la criada

La actriz que da vida a Renata, una de las protagonistas de la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega, trabajó con una lingüista para meterse en la piel de una mujer gallega de los años s.XX.

"Al principio fue dramático": así trabajó Carlota Baró el acento gallego para Las hijas de la criada

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Los personajes de Las hijas de la criada nos han enamorado en los primeros capítulos que ya se han emitido en Antena 3. Cada uno lidia con sus propios conflictos y nos han hecho meternos de lleno en una historia ambientada en la Galicia de principios del s.XX.

Carlota Baró es la actriz encargada de dar vida a Renata, una de las protagonistas de la historia. Como la intérprete es catalana y ha querido representar al personaje de la manera más real posible, ha estado trabajando con una lingüista para recrear el acento gallego.

"Al principio fue casi dramático, pensé que igual no podría hacerlo", nos confesaba Carlota Baró recalcando que le daba mucho respeto 'imitar' una lengua que no es la suya.

Con la ayuda de Rosa, la lingüista de la serie, Carlota fue cogiendo el deje gallego necesario e incluso aprendió alguna palabra en ese idioma. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la actriz dándole al play al vídeo de arriba!

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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