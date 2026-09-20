Martina Cariddi desvela cómo vive Catalina su regreso a Galicia en Las hijas de la criada: “Está muy asqueada al principio”

La vuelta de los Valdés Lazariego a Galicia ha sacudido Punta do Bico y ha alterado el equilibrio de todos sus habitantes. Cada personaje afronta este cambio de una forma distinta, pero Catalina es, sin duda, quien más dificultades encuentra para adaptarse a su nueva realidad.

Martina Cariddi, la actriz que interpreta a la joven, explica que para Catalina, Galicia supone “otro mundo”. Acostumbrada al calor y a la energía de Cuba, donde se sentía libre y podía hacer y deshacer a su antojo, el contraste con Punta do Bico es absoluto.

“Ella está muy asqueada al principio”, recalca la actriz. Catalina se muestra distante y hostil con quienes la rodean, dejando ver su clasismo en la forma de relacionarse con los demás. Además, le pesa profundamente no haber tomado ella misma la decisión de mudarse.

“Ella deja toda la vida que había construido en Cuba. No es fácil para nadie y menos en una adolescencia”, ha señalado Martina Cariddi. ¡Dale al play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos ha contado sobre su personaje!