"Ha sido un aprendizaje brutal": Carlota Baró nos confiesa qué se lleva de Renata

Renata nos ha regalado grandes momentos en Las hijas de la criada. Su muerte nos ha conmocionado a todos, pero, a su vez, hemos sentido ternura al ver cómo se despedía de Catalina después de desvelarle que ella era su verdadera madre y que la había intercambiado con Clara al nacer.

Carlota Baró ha sido la actriz que se ha encargado de dar vida a este maravilloso personaje y nos ha confesado lo mucho que ha disfrutado metiéndose en la piel de una mujer que ha experimentado una evolución asombrosa a lo largo de la serie.

"Renata me ha dado agallas porque yo soy una persona bastante insegura. Ha sido un aprendizaje brutal para mí", nos confesaba Carlota Baró, muy agradecida por haber interpretado a una mujer fuerte, impulsiva y decidida.

"Ha sido un reto y a la vez un regalo increíble", puntualizaba Carlota Baró al despedirse con pena de su personaje. ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole al play al vídeo de arriba!