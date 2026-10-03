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Berrak despierta, pero el verdadero terremoto acaba de empezar para Serhat

De forma completamente inesperada, Berrak ha despertado del coma mientras Kader la abrazaba. Ahora que la mujer de Serhat ha recuperado la consciencia, la verdad sobre la pequeña está más cerca que nunca.

Berrak despierta, pero el verdadero terremoto acaba de empezar para Serhat

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Ismael Jiménez
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Mientras Serhat y Zeynep seguían buscando pistas para descubrir quién es realmente el padre de Kader, el destino les ha dado un giro inesperado.

En el hospital, Kader ha ido a visitar a Berrak y, mientras la abrazaba con cariño, su madre ha abierto los ojos tras semanas en coma. La enfermera ha entrado corriendo para avisar a los médicos y, en cuestión de segundos, la noticia ha revolucionado el hospital.

Sin embargo, Serhat no ha podido enterarse de inmediato. En ese mismo instante, un ladrón había entrado en la mansión Tecer para recuperar la bolsa de dinero que Berrak había preparado para Sedef. Zeynep, que acababa de llegar a casa, se ha cruzado con él y ha terminado inconsciente después de recibir un fuerte golpe.

Cuando Ilkim y Hayal han descubierto que Berrak había despertado, no han dudado en llamar a su padre para que acudiera cuanto antes al hospital. Pero Serhat se ha quedado paralizado. Por un lado, su mujer acababa de despertar y podía darle por fin las respuestas que llevaba tanto tiempo buscando; por otro, Zeynep estaba en peligro. Finalmente, ha decidido regresar a la mansión para comprobar qué le había ocurrido.

Mientras tanto, la felicidad de Kader no pasaba desapercibida. La pequeña no podía dejar de sonreír tras ver a su madre consciente de nuevo. Esa reacción ha hecho que Hayal empezara a sospechar: "Kader, ¿me equivoco o has dicho mamá está despierta?"

Ahora, la verdad sobre Kader está a punto de salir a la luz. Además, la decisión de Serhat ha dejado muy claros sus sentimientos hacia Zeynep en el momento más difícil.

¿Será Berrak quien destape, por fin, el mayor secreto de los Tecer? No te pierdas los próximos capítulos de El secreto, en Antena 3 y atresplayer.

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Berrak despierta del coma con Kader abrazándola: la verdad ya no podrá esconderse

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