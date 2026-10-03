Así son Nicolás y Manuela: los hijos por los que se desvive María en la segunda temporada de Entre tierras

En la segunda temporada de Entre tierras, que llegará muy pronto a Antena 3, viviremos un salto temporal de veinte años. Descubriremos cómo es la vida de María y cómo ha conseguido salir adelante después de perder al gran amor de su vida.

Sus hijos han crecido y han sido, junto a Claudia, su gran apoyo durante estos años. Nicolás y Manuela son muy diferentes entre sí y cada uno lidiará con sus propios problemas, especialmente después de la llegada de nuevas personas al pueblo.

Ginés García Millán, Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Itziar Miranda, Carlos Serrano Clark o José Pastor son algunos de los actores que se incorporan a esta segunda temporada. ¡No te la pierdas la continuación de esta emocionante historia, muy pronto en Antena 3!