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Así son Nicolás y Manuela: los hijos por los que se desvive María en la segunda temporada de Entre tierras

Germán Alcarazu y Marina Guerola son los actores que interpretan a los dos hijos de la protagonista en una segunda temporada que recibe muchos actores nuevos.

Así son Nicolás y Manuela: los hijos por los que se desvive María en la segunda temporada de Entre tierras

Así son Nicolás y Manuela: los hijos por los que se desvive María en la segunda temporada de Entre tierras

  • María regresa más guerrera que nunca en la segunda temporada: "Nuestras tierras no están en venta"

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Patri Bea
Patri Bea
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En la segunda temporada de Entre tierras, que llegará muy pronto a Antena 3, viviremos un salto temporal de veinte años. Descubriremos cómo es la vida de María y cómo ha conseguido salir adelante después de perder al gran amor de su vida.

Sus hijos han crecido y han sido, junto a Claudia, su gran apoyo durante estos años. Nicolás y Manuela son muy diferentes entre sí y cada uno lidiará con sus propios problemas, especialmente después de la llegada de nuevas personas al pueblo.

Ginés García Millán, Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Itziar Miranda, Carlos Serrano Clark o José Pastor son algunos de los actores que se incorporan a esta segunda temporada. ¡No te la pierdas la continuación de esta emocionante historia, muy pronto en Antena 3!

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Antena 3 » Series » Entre tierras

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