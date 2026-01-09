Antena3
Capítulo 473

Andrés convence a Isabel para que declare contra Gabriel y descubre que él ya estaba compinchado con Jesús para arruinar la fábrica

Andrés ha animado a Isabel a declarar y ella le ha contado que… ¡su hermano Jesús ya quería vengarse de su familia con la ayuda de su primo!

Andrés ha hablado con Isabel para animarla a declarar ante un tribunal contra Gabriel. Ella tiene información que podría ayudarles a poner al De la Reina en su sitio, en la cárcel.

Así, Andrés le ha asegurado que no estaría sola porque hay otra testigo que declararía junto a ella. Se trata de una empleada de la fábrica a la que Gabriel acusó de haber robado cuando en realidad lo hizo él.

Además, Andrés ha comentado que su esposa María podría ser una de las testigos también.Y a pesar de que ella es una de sus actuales cómplices, Andrés está seguro de que declarará porque, “no le quedará más remedio para protegerse cuando todo esto salga a la luz”.

Aunque Isabel no estaba demasiado convencida, al final ha acabado aceptando. Y le ha contado a Andrés uno de los secretos mejor guardados de su primo sobre su plan para arruinar la fábrica, “cuando llegó ya tenía un cómplice entre ustedes…su hermano, Jesús”.

Series

