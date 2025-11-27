La historia de Renata y Gustavo marcará el inicio de Las hijas de la criada: “Ella vive por primera vez un amor distinto”

Este domingo podremos disfrutar por fin en atresplayer del gran estreno de Las hijas de la criada, la serie basada en el Premio Planeta 2023 y la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Carlota Baró interpreta en la ficción a Renata, uno de los personajes clave de esta historia que cambiará el rumbo de dos familias. Ella “vive por primera vez un amor distinto y nuevo por parte de Gustavo”, nos ha explicado la actriz.

Renata está muy ilusionada con el señor del Pazo porque le hace sentir algo muy diferente a lo que ha vivido con su marido Domingo, que se enfrenta a cada día de su vida con desgana y ahoga sus penas en alcohol.

Con respecto al personaje de Inés, Carlota recalca que “hay un poco de resentimiento y envidia sana hacia ella”, independientemente de lo que la criada pueda sentir por Gustavo. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la actriz dándole al play al vídeo de arriba!