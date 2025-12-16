Antena3
Capítulo 458 de Sueños de libertad; 16 de diciembre: Gema desoye las recomendaciones y decide seguir con su embarazo

A pesar de la bronca con Joaquín y las advertencias de Digna, ella parece decidida a seguir hacia adelante. ¿Qué pasará?

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Gema le ha confesado a Digna que se siente muy sola tras su pelea con Joaquín en lo que al embarazo respecta. Sin embargo, Digna ha intentado disuadirla, su hijo solo piensa en ella y en lo mejor para su vida.

La matriarca quiere que entienda que si algo le pasa a Gema, él no va a poder seguir adelante.

Por su parte, Delia se ha enterado de que Gabriel fue contratado por Brossard como director, no por los De la Reina... ¿empezará a atar cabos?

Marta le ha puesto límites a Cloe, no se siente preparada para lanzarse a nada... ¡Y la francesa no se lo ha tomado del todo bien! ¿Qué pasará?

Vuelve a ver el capitulazo de hoy de Sueños de libertad en atresplayer.

