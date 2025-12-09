Carlota Baró y Xoel Fernández profundizan en su compleja relación en Las hijas de la criada

Carlota Baró y Xoel Fernández analizaron con precisión la raíz del desencanto que define a Renata y Domingo en la serie. Conscientes de que la historia apenas muestra detalles en pantalla, se centraron en entender el origen emocional del desgaste y huir de clichés simplistas.

Xoel imaginó un inicio prometedor para la pareja, una etapa donde aún existía ilusión, antes de que algo quebrara esa armonía. Carlota coincidió en la importancia de no reducir la relación a un mero conflicto evidente, apostando por capas más profundas que aporten verdad al matrimonio.