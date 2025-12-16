Daniel Grao y Silvia Alonso nos desvelan las claves de A la deriva: "Hay amor, pasiones y muchos secretos"

Antena 3 ya ha puesto en marcha el rodaje de A la deriva, su nueva gran apuesta de ficción para el prime time. El melodrama, ambientado entre los años 60 y 70, ha comenzado sus grabaciones y una de sus localizaciones destacadas será Agaete, en Gran Canaria, cuyos paisajes costeros se convertirán en el emblemático pueblo pesquero donde transcurre la historia.

En este arranque de rodaje, hemos podido hablar con dos de sus protagonistas: Daniel Grao y Silvia Alonso, que adelantan algunas claves de esta ambiciosa producción.

“La serie es un retrato de la sociedad de los años 60 y 70, muy enfocado desde la perspectiva femenina con nuestra protagonista, Lucía”, confiesa Daniel Grao, quien interpreta a Héctor, uno de los personajes centrales de la trama.

Sobre su papel, el actor avanza: “Héctor es contradictorio, con claroscuros, alguien al que tienes que ir descifrando capítulo a capítulo".

Lucía estará interpretada por Paula Echevarría, la mujer de Héctor. "A la deriva es un melodrama clásico, una serie emocional en la hablamos de las relaciones", señala el actor.

Por su parte, Silvia Alonso, que da vida a Ariadna, también adelanta pinceladas del tono emocional y las tensiones que recorrerán la serie: “Hay amor, hay pasiones, hay secretos…”, afirma la actriz. “Mi personaje ha estado muchos años fuera y ahora vuelve al pueblo, lo que desencadena muchas emociones y conflictos.”

A la deriva es un melodrama coral que explora el impacto de un dramático naufragio en un pequeño pueblo pesquero y cómo la vida de sus habitantes cambia para siempre con el inesperado regreso de cinco supervivientes. Con un reparto de primera línea y un entorno natural que se convierte en personaje propio, la serie promete emociones intensas, misterio y relaciones marcadas por el amor, la culpa y los secretos.

El rodaje continúa en las próximas semanas en Gran Canaria y Madrid, preparando el camino para uno de los estrenos más esperados de Antena 3.