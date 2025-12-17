Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 16 de diciembre

La doble confesión de Harun que puede hundirlo todo: reconoce que Maral es su hermana y que robó las grabaciones

Harun ha intentado justificarlo todo, pero después de esto hay algo claro: ya no podrá seguir escondiéndose.

La doble confesión de Harun que puede hundirlo todo: reconoce que Maral es su hermana y que robó las grabaciones

Publicidad

Çağla ha quedado con Harun en el puerto para pedirle explicaciones. Al mismo tiempo, Maral se ha subido al coche de Uras para hablar con él cara a cara.

La joven le ha soltado al hijo de Bahar una verdad que lo ha dejado descolocado: Harun y ella son hermanos. Le ha explicado que comparten madre y que, aun así, él nunca la ha aceptado del todo como parte de su familia. “Para él solo soy su residente”, ha explicado llorando.

Por su parte, Harun también ha decidido abrirse con Çağla. Le ha confesado la misma verdad, explicándole que nunca ha sido capaz de verla como tal por el odio que arrastra hacia su madre. Para él, mantenerla como ayudante ha sido una forma de tenerla cerca sin asumir la realidad.

Entonces ha llegado la otra gran revelación de la noche. Çağla ha ido directa al grano y le ha preguntado por el disco duro con las grabaciones de las cámaras. Harun no ha mentido: ha reconocido que fue él quien lo cogió. No lo hizo por Maral, ni por Uras, sino por Bahar. No quería verla destrozada teniendo que echar a su propio hijo del hospital, así que decidió llevarse la prueba antes de que todo saltara por los aires.

Ahora, el secreto de las grabaciones y el verdadero vínculo entre Harun y Maral están sobre la mesa. Cuando esta verdad llegue a Bahar, a Seren y al resto del hospital, nada volverá a ser igual.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Seren le pone el divorcio delante a Uras y él se niega a firmar: “Nunca me separaré de ti”

Seren le pone el divorcio delante a Uras y él se niega a firmar: “Nunca me separaré de ti”

La doble confesión de Harun que puede hundirlo todo: reconoce que Maral es su hermana y que robó las grabaciones

La doble confesión de Harun que puede hundirlo todo: reconoce que Maral es su hermana y que robó las grabaciones

“¿Por qué nadie me cree?”: Uras se derrumba ante Çağla tras ser descubierto con Maral

“¿Por qué nadie me cree?”: Uras se derrumba ante Çağla tras ser descubierto con Maral

Daniel Grao
Nueva serie

Daniel Grao y Silvia Alonso nos desvelan las claves de A la deriva: "Hay amor, pasiones y muchos secretos"

Gabriel María
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la tensión entre María y Gabriel a punto de estallar

Gema
Resumen

Capítulo 458 de Sueños de libertad; 16 de diciembre: Gema desoye las recomendaciones y decide seguir con su embarazo

A pesar de la bronca con Joaquín y las advertencias de Digna, ella parece decidida a seguir hacia adelante. ¿Qué pasará?

Naz, entre la vida, la muerte y la mentira: ¿se descubrirá por fin la verdad sobre su embarazo?
Renacer 15 de diciembre

Naz, entre la vida, la muerte y la mentira: ¿se descubrirá por fin la verdad sobre su embarazo?

Los médicos han iniciado un tratamiento urgente, sin margen para el error. Lo que ninguno sospecha es que, detrás de este embarazo, hay un secreto que podría cambiarlo todo para Evren.

Damián

Damián se disculpa con Gabriel ante toda la familia: “Has hecho méritos para estar con nosotros”

Delia

Delia vuelve a sospechar de Gabriel tras la confesión de Digna

Marta

Marta le pone límites a Cloe a pesar de su propuesta de una nueva aventura: “Ojalá encuentres la llave para liberarte”

Publicidad