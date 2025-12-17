La doble confesión de Harun que puede hundirlo todo: reconoce que Maral es su hermana y que robó las grabaciones

Çağla ha quedado con Harun en el puerto para pedirle explicaciones. Al mismo tiempo, Maral se ha subido al coche de Uras para hablar con él cara a cara.

La joven le ha soltado al hijo de Bahar una verdad que lo ha dejado descolocado: Harun y ella son hermanos. Le ha explicado que comparten madre y que, aun así, él nunca la ha aceptado del todo como parte de su familia. “Para él solo soy su residente”, ha explicado llorando.

Por su parte, Harun también ha decidido abrirse con Çağla. Le ha confesado la misma verdad, explicándole que nunca ha sido capaz de verla como tal por el odio que arrastra hacia su madre. Para él, mantenerla como ayudante ha sido una forma de tenerla cerca sin asumir la realidad.

Entonces ha llegado la otra gran revelación de la noche. Çağla ha ido directa al grano y le ha preguntado por el disco duro con las grabaciones de las cámaras. Harun no ha mentido: ha reconocido que fue él quien lo cogió. No lo hizo por Maral, ni por Uras, sino por Bahar. No quería verla destrozada teniendo que echar a su propio hijo del hospital, así que decidió llevarse la prueba antes de que todo saltara por los aires.

Ahora, el secreto de las grabaciones y el verdadero vínculo entre Harun y Maral están sobre la mesa. Cuando esta verdad llegue a Bahar, a Seren y al resto del hospital, nada volverá a ser igual.