"Va encontrando afinidad en las trabajadoras": así vive doña Inés el arranque de La Deslumbrante

Doña Inés es una de las indiscutibles protagonistas de Las hijas de la criada y su personaje representa a una de esas personas que más lucharon por las mujeres en una época en la que no tenían ni voz ni voto.

Al ver que su marido seguía en Cuba y tras verse obligada a vender el aserradero, Doña Inés decidió montar La Deslumbrante, una conservera con la que pretendía emplear a las trabajadoras del pueblo con las mismas condiciones que los hombres.

"Se crea esa soledad que ella tiene en su propia casa porque su marido se queda en Cuba y va encontrando afinidad con las mujeres con las que trabaja", nos comenta Verónica Sánchez sobre cómo afronta esta etapa su personaje.

Las trabajadoras de la conservera, al principio, tienen ciertos prejuicios hacia doña Inés, pero, con el tiempo, se van dando cuenta de que es una mujer justa que lucha por sus derechos. ¡Escucha todo lo que ha comentado Verónica Sánchez sobre esta trama en el vídeo de arriba!