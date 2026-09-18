Capítulo 651
“Tasio no va a trabajar aquí nunca más”: Gabriel deja claro a Marta que no le volverá a contratar
A pesar de los esfuerzos de Marta por convencerle, Gabriel deja claro que el despido de Tasio es irrevocable.
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Marta ha intentado razonar con Gabriel tras el altercado y posterior despido de Tasio de la empresa. Pero ha sido en vano.
Gabriel le ha dejado claro, muy alterado, que “ese indeseable” jamás volverá a trabajar en Perfumerías Brossard de la Reina.
Marta ha intentado que entrara en razón y le ha asegurado que, si le readmite, Tasio estará encantado de pedirle perdón.
Pero, el abogado le ha dejado claro que jamás. ¡No piensa volver a contratar a Tasio! De hecho, ha arremetido contra los De la Reina y le ha echado en cara a Marta el nuevo puesto de Valentina.
¿Conseguirá volver a la fábrica Tasio?
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