“Tasio no va a trabajar aquí nunca más”: Gabriel deja claro a Marta que no le volverá a contratar

Marta ha intentado razonar con Gabriel tras el altercado y posterior despido de Tasio de la empresa. Pero ha sido en vano.

Gabriel le ha dejado claro, muy alterado, que “ese indeseable” jamás volverá a trabajar en Perfumerías Brossard de la Reina.

Marta ha intentado que entrara en razón y le ha asegurado que, si le readmite, Tasio estará encantado de pedirle perdón.

Pero, el abogado le ha dejado claro que jamás. ¡No piensa volver a contratar a Tasio! De hecho, ha arremetido contra los De la Reina y le ha echado en cara a Marta el nuevo puesto de Valentina.

¿Conseguirá volver a la fábrica Tasio?