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Capítulo 651

“Tasio no va a trabajar aquí nunca más”: Gabriel deja claro a Marta que no le volverá a contratar

A pesar de los esfuerzos de Marta por convencerle, Gabriel deja claro que el despido de Tasio es irrevocable.

Gabriel

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Marta ha intentado razonar con Gabriel tras el altercado y posterior despido de Tasio de la empresa. Pero ha sido en vano.

Gabriel le ha dejado claro, muy alterado, que “ese indeseable” jamás volverá a trabajar en Perfumerías Brossard de la Reina.

Marta ha intentado que entrara en razón y le ha asegurado que, si le readmite, Tasio estará encantado de pedirle perdón.

Pero, el abogado le ha dejado claro que jamás. ¡No piensa volver a contratar a Tasio! De hecho, ha arremetido contra los De la Reina y le ha echado en cara a Marta el nuevo puesto de Valentina.

¿Conseguirá volver a la fábrica Tasio?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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