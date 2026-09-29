Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 28 de septiembre

Cihan, destrozado ante Sadakat, le confiesa: “Te has vuelto igualita a Ecmel”

El empresario sigue queriendo a Sadakat, pero no puede esconder lo que siente al verla convertida en alguien a quien ya ni siquiera reconoce.

Cihan, destrozado ante Sadakat, le confiesa

Cihan, destrozado ante Sadakat, le confiesa: “Te has vuelto igualita a Ecmel”

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Cihan ha visitado a su madre en el calabozo y ambos han hablado de Ecmel y de todos los años que llevan enfrentándose a él. Sadakat se siente derrotada, consciente de que ahora es ella quien se encuentra indefensa.

“¿Te has parado a pensar en lo que te has convertido? Luchar contra él todo este tiempo. Te has vuelto igualita a él”, le ha dicho Cihan. El empresario sabe bien lo que significa enfrentarse a Ecmel. Él también lleva años haciéndolo y reconoce que su madre siempre ha luchado por su familia. Pero no puede aceptar que esa guerra haya terminado haciendo que actúe de la misma manera que el hombre al que tanto ha combatido.

Sadakat ha intentado justificar sus decisiones. Le ha explicado que todo lo que ha hecho ha sido pensando en sus hijos y que, a cambio, ahora la han dejado sola en el calabozo. Pero Cihan no ha querido cargar con una culpa que no le corresponde. Tampoco ha querido señalar a Alya ni a Boran. Para él, las decisiones de su madre son responsabilidad de ella.

Cihan le ha confesado entonces lo que más le duele de toda la situación. Sigue queriendo a su madre y estaría dispuesto a dar la vida por ella, pero siente que la mujer que tiene delante ya no es la misma. “Moriría por mi madre, pero quien está ante mí ahora mismo no es alguien por quien estaría dispuesto a morir”, ha reconocido.

Después, Cihan se ha marchado y Sadakat se ha quedado sola, rota por las palabras de su hijo. ¿Servirá esta conversación para ablandar su corazón?

Esta noche, Cihan le da un ultimátum a Demir: divorciarse de Zerrin o contar toda la verdad

Esta noche, Cihan le da un ultimátum a Demir: divorciarse de Zerrin o contar toda la verdad

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Cihan, destrozado ante Sadakat, le confiesa

Cihan, destrozado ante Sadakat, le confiesa: “Te has vuelto igualita a Ecmel”

Demir y sus hombres dejan a Kaya al borde de la muerte y Sahin llega dispuesto a todo para salvarlo

Demir y sus hombres dejan a Kaya al borde de la muerte y Sahin llega dispuesto a todo para salvarlo

Sadakat revela desde el calabozo por qué está aterrorizada

Sadakat revela desde el calabozo por qué está aterrorizada: “Me da pavor perder a mis hijos”

Sadakat, en comisaría, carga contra Alya y la acusa de tenderle una trampa
En tierra lejana | 28 de septiembre

“Mi nuera es una víbora”: Sadakat, en comisaría, carga contra Alya y la acusa de tenderle una trampa

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel y Claudia se enfrentan a la conversación que tenían pendiente: ¿aclararán las cosas entre ellos?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel y Claudia se enfrentan a la conversación que tenían pendiente

Capítulo 657 de Sueños de libertad; 28 de septiembre: Gabriel celebra con Beatriz su triunfo en contra de su familia
Resumen

Capítulo 657 de Sueños de libertad; 28 de septiembre: Gabriel celebra con Beatriz su triunfo en contra de su familia

El director de la fábrica le cuenta a Beatriz que ahora solo queda echarles de la Junta de accionistas.

“No me puedo quedar de brazos cruzados”: Begoña, dispuesta a todo para que Gabriel readmita a Andrés y a Marta
Capítulo 657

“No me puedo quedar de brazos cruzados”: Begoña, dispuesta a todo para que Gabriel readmita a Andrés y a Marta

El De la Reina le pide a la enfermera que no se arriesgue, pero Begoña cree que debe hacer algo.

Gabriel recurre a Josema, amigo de Pablo Salazar, para hacerle una importante propuesta: reformar la fábrica

Gabriel recurre a Josema, amigo de Pablo Salazar, para hacerle una importante propuesta: reformar la fábrica

Fina se plantea dimitir tras el despido de Marta, pero finalmente decide seguir en su puesto de trabajo: “Os defenderé desde dentro”

Fina se plantea dimitir tras el despido de Marta, pero finalmente decide seguir en su puesto de trabajo: “Os defenderé desde dentro”

Damián se muestra pesimista, pero no piensa rendirse: “Perfumerías De la Reina es nuestro negocio y lo vamos a recuperar”

Damián se muestra pesimista, pero no piensa rendirse: “Perfumerías De la Reina es nuestro negocio y lo vamos a recuperar”

Publicidad