Cihan, destrozado ante Sadakat, le confiesa: “Te has vuelto igualita a Ecmel”

Cihan ha visitado a su madre en el calabozo y ambos han hablado de Ecmel y de todos los años que llevan enfrentándose a él. Sadakat se siente derrotada, consciente de que ahora es ella quien se encuentra indefensa.

“¿Te has parado a pensar en lo que te has convertido? Luchar contra él todo este tiempo. Te has vuelto igualita a él”, le ha dicho Cihan. El empresario sabe bien lo que significa enfrentarse a Ecmel. Él también lleva años haciéndolo y reconoce que su madre siempre ha luchado por su familia. Pero no puede aceptar que esa guerra haya terminado haciendo que actúe de la misma manera que el hombre al que tanto ha combatido.

Sadakat ha intentado justificar sus decisiones. Le ha explicado que todo lo que ha hecho ha sido pensando en sus hijos y que, a cambio, ahora la han dejado sola en el calabozo. Pero Cihan no ha querido cargar con una culpa que no le corresponde. Tampoco ha querido señalar a Alya ni a Boran. Para él, las decisiones de su madre son responsabilidad de ella.

Cihan le ha confesado entonces lo que más le duele de toda la situación. Sigue queriendo a su madre y estaría dispuesto a dar la vida por ella, pero siente que la mujer que tiene delante ya no es la misma. “Moriría por mi madre, pero quien está ante mí ahora mismo no es alguien por quien estaría dispuesto a morir”, ha reconocido.

Después, Cihan se ha marchado y Sadakat se ha quedado sola, rota por las palabras de su hijo. ¿Servirá esta conversación para ablandar su corazón?