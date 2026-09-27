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¿Triángulo amoroso?

Clara, Jaime y Celso: lo que esconden sus relaciones en Las hijas de la criada

Álex Villazán, Judith Fernández y Tomy Aguilera reflexionan sobre el vínculo entre Jaime y Clara y explican cómo vive cada personaje esta compleja situación emocional.

Clara, Jaime y Celso: lo que esconden sus relaciones en Las hijas de la criada

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Patri Bea | Ximena Rodero | Almudena Carranza
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La historia de amor entre Celso y Clara se ha ido construyendo poco a poco en Las hijas de la criada y ha conquistado a los espectadores por la naturalidad y la verdad que transmiten ambos personajes. Sin embargo, el marinero no es el único que siente algo especial por Clara, ya que Jaime también permanece siempre muy pendiente de ella.

Álex Villazán explica que su personaje vive con cierta frustración el no poder expresar abiertamente lo que siente. “Qué más te puedo ofrecer si yo lo tengo todo y este chico es marinero y está todo el rato viajando”, se pregunta Jaime, consciente de sus propios sentimientos.

Por su parte, Judith Fernández aclara que, para Clara, Jaime “es un chico que la escucha, que la atiende. En él encuentra una especie de hermano”. Una percepción que cobra aún más peso teniendo en cuenta que ambos desconocen que, en realidad, lo son.

Tomy Aguilera también ha querido subrayar que la presencia de Jaime no genera inseguridad en Celso: “No hay nada que pueda ver en Clara de atisbo de duda”. ¡Dale al play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos han contado los tres actores sobre esta trama!

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